Facebook e Instagram voltam a funcionar após instabilidade

O Facebook, o Instagram, o Messenger e o Threads apresentam instabilidade de cerca de uma hora e meia ao redor no mundo nesta terça-feira (5). A principal reclamação era de que o feed de notícias não carrega no serviços.

Outros usuários relataram que os apps se desconectaram e não era possível fazer login novamente.

De acordo com informações do site Downdetector, o aplicativo registrou um pico de instabilidade por volta das 12h30 pelo horário de Brasília. O problema começou a ser contornado por volta das 14 horas.

Andy Stone, diretor de comunicação da Meta, afirmou no X, antigo Twitter, que “um problema técnico” tornou as plataformas da Meta indisponíveis para alguns usuários. “Resolvemos o problema o mais rápido possível para todos os que foram afetados e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, escreveu por volta das 14h19.

Por volta das 12h50, o executivo confirmava o problema, dizendo que a Meta estava trabalhando para solucioná-lo.

A última vez em que o Instagram teve uma instabilidade considerável foi em junho de 2023, quando a rede social apresentou problemas na publicação de Stories.

O apagão durou cerca de 40 minutos e também atingiu Facebook e WhatsApp.

A maior falha já registrada pela empresa aconteceu em outubro de 2021, quando o WhatsApp e outras redes da Meta ficaram fora do ar por mais de sete horas.

Durante os problemas desta terça, os usuários reclamaram e fizeram memes no Twitter.

