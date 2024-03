Fafia realiza ações de enfermagem e psicologia em Alegre

A Diretoria da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (FAFIA) decidiu adotar uma série de medidas e ações, em solidariedade à situação de muitas famílias de Alegre.

O diretor Cássio Frauches, explica que a instituição se prontificou de imediato a complementar as ações que a Prefeitura de Alegre adotou, por meio do Comitê de Urgência, criado no sábado (23), para mapear os danos, estruturar as ações e definir a logística dos recursos, materiais e humanos, segundo as prioridades.

“Um senso de responsabilidade e empatia nos conduziu para ampliarmos nossas ações, focando no bem-estar dos alunos, professores, seus familiares e a comunidade. Para isso, propusemos um levantamento, feito por um formulário on-line. Com essas informações, calculamos o número de alunos atingidos e pudemos intermediar as medidas de auxílio, dentro das nossas possibilidades”, explicou.

Frauches conta que o corpo técnico da instituição se uniu e mobilizou instantaneamente.

“Fizemos uma mobilização dos professores que residem em Alegre e nos municípios vizinhos, para contato e solidariedade com os alunos atingidos com a enchente, para providenciar itens de primeira necessidade e colaborar na limpeza”, relatou.

De acordo com Frauches, a suspensão das aulas foi adotada por conta das dificuldades que alguns alunos e professores teriam para estarem presentes. A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) adotaram a mesma medida.

Emergência revela outras demandas

Passado o momento inicial desse terrível pós-chuva, a ajuda emergencial básica revelou outras demandas, segundo o diretor.

Por isso, a FAFIA decidiu manter os estágios da Enfermagem, dos estudantes residentes em Alegre, para atendimento às demandas de Saúde do Município.

“Atualmente, nossas vertentes de ensino mais destacadas são a Psicologia e a Enfermagem. Direcionamos, portanto, nossa forma de ajudar pela nossa vocação. E, pensando na consistência emocional que as pessoas precisam ter, para se refazerem desse tipo de tragédia, de perdas e de medo, pensamos também em organizar um Plantão de Atendimento Psicológico, direcionado para comunidade atingida pelas chuvas”, comentou.

A aluna de Enfermagem da Fafia, Thamires de Oliveira Silva Nunes, é da terceira turma do bacharelado e relata que nunca havia presenciado uma situação de calamidade pública assim. Ela se mobilizou com os colegas se para ajudar arrecadando água e alimentos.

“Acompanhei tudo desde sexta-feira (22), ainda em sala de aula, pois tenho amigos que moram em áreas consideradas de risco. Teve gente que perdeu tudo. Gente que ficou em cima do telhado, com sede e sem o que comer. No sábado (23), já estávamos em busca de doações, para levar até essas pessoas e aos voluntários. Tem gente que não conseguiu limpar a casa até hoje, que não sabe nem por onde começar a contar o que perdeu”, lamentou Thamires.

A aluna do terceiro período de Enfermagem Sandra Fornazier também se sensibilizou logo de cara e fez parte dessa mobilização inicial.

Ela conta que, passado o período de resgate, a demanda passou a ser por ajuda na área da Saúde. Ela relata que recebeu muitas ligações pedindo auxílio.

“As pessoas ficaram confusas, sem saber como ajudar quem apresentava problemas de saúde. Recebi muitos chamados, por ser da área da Saúde. De procedimentos mais complexos, a troca de curativos. As pessoas precisavam de tudo. Contatamos a faculdade, construímos um grupo de WhatsApp e a cada chamado, o aluno ou professor mais próximo se prontificava. É muito bonito e gratificante poder prestar essa assistência ao nosso município”, descreveu.

“A Saúde Mental não pode ser negligenciada”

Além do trabalho direcionado pelas demandas da comunidade, os alunos de Enfermagem também são voluntários nas Unidades de Saúde do Município.

A coordenadora Pedagógica e coordenadora do Colegiado de Psicologia da Fafia¸ Rosane Maria Souza dos Santos, explica que os alunos do curso passarão por capacitação, para poderem prestar este auxílio tão delicado, que será oferecido na região central de Alegre e no Distrito do Café, a partir da próxima semana.

“A capacitação de urgências em desastres vai preparar nossos alunos para os atendimentos breves, direcionados para demandas de ansiedade, estresse e outras patologias que podem ser desencadeadas por essas situações, que também tendem a ser gatilhos para problemas já existentes ou para pessoas em condições psicológicas já fragilizadas”, explicou.

E o papel da FAFIA no processo de reconstrução da cidade não terminaria por aí. Campanhas de arrecadação de material de higiene pessoal e limpeza, para os alunos atingidos, estão a todo o vapor. A FAFIA também fica disponível para receber as doações direcionadas para a Pastoral, após às 17h.

Lamentavelmente, muitos prédios públicos também ficaram destruídos. Dentre os quais, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Rua Misael Barcellos e da Vila do Sul, assim como o Centro de Atendimento Psicossocial (Caps) e o Almoxarifado Central, onde ficavam os insumos farmacêuticos da cidade, avaliados em R$ 3,5 milhões.

Completando as ações da FAFIA na retomada da vida normal de Alegre, o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Alegre (Ipasma), que sofreu danos totais, passará a funcionar, provisoriamente, nas dependências da Fafia.

Às fortes chuvas da última sexta-feira (22) e sábado (23), castigaram 13 cidades do Sul capixaba, inclusive o município de Alegre, que totaliza até o momento 635 famílias atingidas e 2.234 pessoas que perderam tudo, e tendo ao menos 1.300 casas ainda em situação de risco, por conta de possibilidades de deslizamentos.