Familiares criam vaquinha para criança de Cachoeiro ter um novo coração

A pequena Emilly precisa da sua ajuda! Nascida em Cachoeiro de Itapemirim, Emilly está precisando arrecadar um valor para continuar realizado o tratamento no coração em um hospital de Fortaleza, no Ceará.

No entanto, para arrecadar o valor de R$ 15 mil que precisa, a avó Patrícia Lopes Viana criou uma vaquinha virtual para custear a transferência e a permanência da mãe Kevellyn.

“Aqui em Cachoeiro, ela conseguiu doações de fraldas e produtos de higiene pessoal, porém não será possível levar durante a viagem de Cachoeiro (ES) para Fortaleza (CE). Por isso, estamos pedindo ajuda financeira para que Kevillyn possa se manter durante a permanência com a filha no processo do transplante do coraçãozinho da pequena Emilly”, contou a avó.

Foto: Divulgação