Familiares pedem ajuda para encontrar jovem desaparecido em Apiacá

Moisés de Oliveira, de 34 anos, desapareceu na noite de segunda-feira (25), na cidade de Apiacá, município afetado pelas fortes chuvas do final de semana.

Os familiares de Moisés Salmão de Oliveira Campos, de 34 anos, morador do bairro Boa Vista, na cidade de Apiacá, realizam buscas pelo jovem que se encontra desaparecido desde a noite de segunda-feira (25).

Segundo informado pela irmã do desaparecido, Gabriela de Oliveira Campos, Moisés de Oliveira sofre de esquizofrenia. A família registrou um Boletim Unificado e tanto os familiares quanto o Corpo de Bombeiros continuam realizando buscas.

Quem tiver informações que levem ao paradeiro de Moisés de Oliveira, pode entrar em contato pelo telefone: (22) 98834-7172.

O município de Apiacá foi acometido por um forte temporal entre sexta-feira (22) e sábado (23), deixando dois mortos, mais de 4 mil desalojados e cerca de 600 desabrigados.

