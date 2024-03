Faustão faz embolização após atraso em recuperação de transplante de rins

O apresentador Fausto Silva, o ‘Faustão’, de 73 anos, teve de passar por uma embolização nesta semana após atraso em recuperação de transplante de rins realizado no dia 26 de fevereiro. Aliás, o procedimento cirúrgico é feito para interromper a passagem sanguínea em determinada parte do corpo.

Segundo a família de Faustão, ele segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 25 de fevereiro sem previsão de alta. No entanto, a cirurgia foi realizada para resolver “questões linfáticas que estavam atrasando sua recuperação”.

Contudo, a nota afirma que, apesar do implante renal ter sido bem-sucedido, o apresentador ainda aguarda que o órgão comece a funcionar.

Aliás, em agosto de 2023, Faustão passou por um transplante de coração no mesmo hospital devido à insuficiência cardíaca, segundo comunicado emitido na época.

No entanto, a necessidade do transplante de rins veio à tona após Faustão apresentar sérios problemas de saúde. Contudo, inicialmente, o levaram ao hospital em 17 de agosto, após sentir-se mal. Aliás, a gravidade de seu estado motivou a inclusão de seu nome na lista única de espera por um transplante cardíaco.

Estadao Conteudo

