Mega-sena acumula e vai a R$ 58 milhões; 86 apostas do ES acertam a quadra

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.700 da Mega-Sena, sorteadas na noite da última quinta-feira (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da Mega-Sena acumulou e vai agora a R$ 58 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 11 – 19 – 20 – 28 – 48

A quina teve 86 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber R$ 39.206,07. A quadra registrou 4.852 apostas ganhadoras, sendo 86 do Espírito Santo.

Aliás, no Sul do Estado, foram: oito de Cachoeiro de Itapemirim, duas de Ibatiba, duas de Iúna, uma de Iconha, uma de Muniz Freire, uma de São José do Calçado e uma de Vargem Alta.

No entanto, cada aposta que acertou os quatro números irão receber individualmente o prêmio de R$ 992,73.

O prêmio da Mega-Sena acumulou

Portanto, as apostas para o próximo concurso, que será a realizado no próximo sábado (16), podem ser feitas até as 19h. Tanto nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, quanto pela internet.

Dupla da Páscoa

Aliás, a Dupla de Páscoa vai sortear o prêmio estimado em R$ 30 milhões no próximo dia 30, sábado que antecede o Domingo de Páscoa.

Contudo, como nos demais concursos especiais das Loterias CAIXA, a Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio. E, assim, sucessivamente, conforme as regras da modalidade.

No bolão, o apostador realiza suas apostas em grupo, preenchendo o campo próprio no volante ou solicitando ao atendente da lotérica. Na modalidade, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ter valor inferior a R$ 2,50.