Feira de adoção busca novo lar para pets em Cachoeiro; saiba mais

Quem deseja a companhia de um bichinho de estimação pode aproveitar a feira de adoção de pets que acontecerá neste sábado (16). A ação será realizada no espaço “Cara de Cão”, localizado na avenida Aristides Campos, das 8h às 12h.

O objetivo é garantir novo lar para animais sadios. Eles estão sob os cuidados da Gerência de Proteção e Bem-estar Animal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb).

Leia também: Cidades do Sul do ES recebem alerta do Inmet de onda de calor

Para adotar, é preciso apresentar documento de identidade (RG) e assinar um termo de responsabilidade.

Portanto, quem adotar os pets na feira, receberá orientações importantes, como: os cuidados que precisam ser mantidos com os animais.

Feira de adoção e os cuidados

Aliás, nesse período de calor intenso alguns cuidados são fundamentais. Quem adotar um animal precisa ter atenção nessa época do ano. Agora também uma época que favorece passeios ao ar livre e os pets “fazem a festa”, já que podem farejar, brincar e interagir em novos ambientes. Porém, o período também exige cuidados diversos, já que há maior incidência de doenças parasitárias como erlichiose, babesiose e anaplasmose que podem afetá-los diretamente.

No entanto, a médica-veterinária Viviane Tamos, explica que as condições climáticas do verão geram temperaturas mais elevadas e, por isso, podem acelerar o ciclo de vida dos parasitas e a reprodução de insetos vetores.

“Os riscos de doenças do gênero incluem anemia, devido às pulgas e carrapatos; problemas gastrointestinais, problemas cardíacos (na dirofilariose), danos aos órgãos internos e até mesmo o óbito em casos graves”, alerta Viviane.

A profissional afirma que a prevenção é essencial. Para isso, recomenda medidas como vermifugação, controle de vetores e higiene adequada. Além disso, Viviane ressalta a importância de manter as consultas e orientações de médicos-veterinários em dia.