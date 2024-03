Fernanda Lima lamenta morte da mãe 25 dias após diagnóstico de câncer

Fernanda Lima usou o Instagram para lamentar a morte de sua mãe, Maria Tereza, a Teca, na noite do último sábado (9). De acordo com ela, o fato ocorreu 25 dias após o diagnóstico de um câncer no pâncreas.

“Teca! Minha mãe! Minha inspiração de vida, de arte, de generosidade, dedicação, ironia e graça! Minha rede de segurança, meu sorriso maior! Foram dias difíceis. Muito difíceis. Mas foi tanto amor que estou apaziguada”, lamentou.

Estadao Conteudo