Festa da Penha: Padre Joãozinho e orquestra Cordas e Acordes confirmados

O padre Joãozinho, cantor e compositor conhecido do grande público, confirmou presença na Festa da Penha 2024. Ele se apresenta na programação noturna com a orquestra de violões Cordas & Acordes, regida pelo maestro Hugo Leonardo. O momento especial será no quarto dia de homenagem à Nossa Senhora das Alegrias, quarta-feira, dia 03 de abril, às 19h30, no Campinho do Convento da Penha.

Aliás, Padre Joãozinho é sacerdote da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos), é autor de cerca de 60 livros publicados e mais de 300 canções gravadas. Todavia, sua canção mais conhecida é “Conheço um Coração”. Ele mantém um programa semanal pela TV Evangelizar e divulga há dez anos uma mensagem diária de um minuto. Que aliás, atinge milhões de pessoas pelas redes sociais.

Orquestra de violões Cordas e Acordes

Contudo, a orquestra de violões Cordas & Acordes nasceu em 2002 no Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica. Com o passar dos anos o grupo cresceu e passou a se apresentar em grandes eventos do Estado, além de contar com integrantes de outras paróquias onde o projeto está presente: Perpétuo Socorro e Bom Pastor (ambas na Praia da Costa); São Francisco (Itapuã).

“Para a Festa da Penha o grupo levará um repertório misto com canções populares e religiosas. Além de acompanhar com muita alegria o Padre Joãozinho em sua apresentação. Parceria essa que já aconteceu em edições anteriores da Festa da Penha”, comemora o maestro. Destacando que, além de violões, a orquestra conta com uma ampla diversidade de instrumentos como flauta, gaita, contrabaixo, percussão, teclado, dentre outros.

Além de padre Joãozinho e a orquestra de violões, outras atrações já estão confirmadas na Festa da Penha 2024: o cantor Thiago Brado e as cantoras Eliana Ribeiro e Ziza Fernandes, que se apresenta com o padre Anderson Gomes.

As homenagens à Nossa Senhora da Penha acontecem entre os dias 31 de março a 8 de abril. O tema esse ano é “Ó vem conosco, vem caminhar”, inspirado na conhecida canção dos anos 90, ‘Pelas Estradas da Vida’.

Sobretudo, a Festa da Penha 2024 é uma realização da Arquidiocese de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha. Assim, juntos formam a Comissão Organizadora da Festa da Penha. Tem ainda o apoio da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), Regional Leste 3. O evento está entre as três maiores festas marianas do Brasil e é o maior do Espírito Santo, estando na sua 454ª edição.

Confira as atrações já confirmadas:

