Fla conquista a Libertadores Sub-20 com goleiro criado em Cachoeiro

No último domingo (17), o Flamengo se sagrou campeão da Copa Libertadores Sub-20 deste ano. O título veio após uma incrível virada em cima do tradicional Boca Juniors, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, Uruguai.

A partida terminou em 2 a 1 para o Rubro-negro, com gols de Lorran e Shola. Assim, o Flamengo garantiu o título inédito da competição continental.

Lucas Furtado

Goleiro titular da equipe Rubro-negra, Lucas Furtado, nasceu em Muqui, porém foi criado em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

Quando estava em Cachoeiro, Lucas atuava como goleiro no time do Basileia, e chegou a ser o melhor goleiro da Copa A Gazetinha. Assim, o garoto chamou a atenção com suas belas defesas, e após contato com a família do atleta, daria seguimento a seu grande sonho.

Aliás, em 2023, Lucas já havia viajado para disputar outros torneios internacionais com o Flamengo. O atleta chegou a visitar países como República Tcheca e Croácia.

Libertadores Sub-20

Contudo, Lucas Furtado foi o goleiro titular na conquista da Copa Libertadores Sub-20, conquista inédita para o clube. Agora, campeão continental, o atleta tem um belo caminho pela frente, e com certeza vai buscar cada vez mais conquistas em sua carreira.

Foto: Divulgação/Flamengo