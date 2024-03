Francisco Chagas: “Todo ES tem ambiente adequado para produção de tilápia”

Nesta quinta-feira (14), na Feira Inova – Agricultura In Foco – Fórum de Piscicultura, um dos palestrantes, Francisco das Chagas, presidente da Associação Brasileira da Piscicultura (PEIXE BR), ressaltou a importância da atividade para o município de Muniz Freire. Segundo ele, todo o estado do Espírito Santo tem ambiente adequado para a produção de tilápia.

Sobre Muniz Freire, em específico, o presidente afirma que viu grande iniciativa dos produtores e também da atual gestão para tornar o município referência em piscicultura. Para este ramo, segundo ele, é preciso boa vontade das pessoas em começar. “Eu vi brilho nos olhos dos produtores daqui”, afirmou Francisco.

Sobre a feira, ele diz que o evento é essencial tanto para quem já produz quanto para quem gostaria de Iniciar. “Uma coisa é você chegar no ambiente e ver só as palestras. Outra coisa é você ver as empresas que realizam a atividade, o negócio ali conversando com você. Muitos já são fornecedores dos produtores, mas o segredo é essa aproximação de pessoas”, completa o presidente da PEIXE-BR.

Lembrando que ainda nesta quinta (14), acontecem mais palestras no Fórum de Piscicultura, no Parque de Exposições de Muniz Freire.

