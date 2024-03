Qualificar ES abre portas para mulheres empreendedoras em Muniz Freire

No primeiro dia da Feira Inova Capixaba – Agricultura In Foco – Fórum de Piscicultura, em Muniz Freire, vários stands estão sendo comandados por mulheres empreendedoras do município. Parte dessas mulheres se formaram no curso Qualificar ES Empreendedor, na área de gastronomia.

Foto: Larissa Chaves

Em um dos stands estão Adriana Barbosa, Regina Cassa e Marta Carvalho, que se formaram juntas no Qualificar ES, no ano passado. Através do curso, elas aprenderam sobre empreendedorismo e estão na feira vendendo produtos alimentícios como pizza, coxinha, suco, entre outros.

As mulheres contam que o conhecimento adquirido no curso foi uma oportunidade para empreender e ter uma segunda opção de fonte de renda. Uma delas, Marta Carvalho, diz que planeja montar seu próprio negócio.

É importante lembrar que vários municípios do Espírito Santo contam com ofertas de cursos do Qualificar ES, em diferentes áreas. Para se inscrever, é só acessar o site do programa e conhecer as oportunidades da sua região.