Frente Nacional de Combate ao Câncer realiza feijoada solidária em Cachoeiro

A Frente Nacional de Combate ao Câncer (FNCC), unidade Cachoeiro de Itapemirim, está promovendo uma Feijoada Solidária. O evento será realizado no próximo dia 06 de abril, a partir das 12h30, no Caçadores Carnavalescos Clube.

O objetivo principal é a arrecadação de fundos para suprir as necessidades dos pacientes em tratamento com câncer, cadastrados na unidade.

De acordo com a organização, o convite para participar do evento custa apenas R$ 25. Neste valor já está incluída a Feijoada. Além do almoço, o público contará ainda com dois animados shows de pagode, com os grupos Koisa Nossa e Kanalhas do Samba.

Os ingressos podem ser adquiridos no dia do evento, ou de forma antecipada, na sede da FNCC, que fica na Avenida Pinheiro Junior, 54, bairro Ibitiquara, próximo ao Tiro de Guerra. A instituição funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Então, para mais informações sobre a feijoada solidária ou sobre o trabalho realizado pela entidade, basta entrar em contato pelo número: (28) 99993-2376.

Sobre a FNCC

A FNCC é uma entidade não governamental e sem fins lucrativos, que realiza trabalhos de assistência a pacientes com câncer, maiores de 18 anos. Inegavelmente, a instituição ajuda no processo de diminuição do sofrimento das pessoas que lutam contra essa doença, e de suas famílias.

Desta forma, a entidade cria formas de complementar o tratamento, orientando e auxiliando no trajeto de seus pacientes nas instituições de saúde. Além disso, viabiliza benefícios, fornece medicamentos, suplementos e disponibiliza tratamento fisioterapêutico, nutricional, psicológico e terapias complementares. Também atua de maneira informativa, com palestras sobre diversos assuntos direcionados ao paciente, cuidador e familiares além de oferecer terapias de grupo.

Em 2016, a FNCC começou com trabalhos de prevenção. O diagnóstico precoce auxilia no tratamento e dá maiores chances de vida aos pacientes. Assim, a FNCC disponibiliza exames para detecção do câncer, com o intuito de desafogar as unidades de saúde.

Feijoada solidária FNCC Cachoeiro!

Quando: 06 de abril (sábado)

Local: Caçadores Carnavalesco Clube (subida da Catedral)

Hora: 12h30

Valor: R$ 25

Chave Pix: 13.185.286/0001-14