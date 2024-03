Gabigol leva dois anos de suspensão por tentativa de fraude em antidoping

Gabriel Barbosa foi suspenso por dois anos do futebol. O motivo? Gabigol recebeu suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), por conta de “fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle antidoping”.

O jogador foi julgado nesta segunda-feira (25). Aliás, o julgamento começou na semana passada e terminou nesta semana. Gabigol foi denunciado com base no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, e a pena do atleta do Flamengo começa a partir de abril.

Suspenso por dois anos, a votação foi bem “apertada”, uma vez que terminou em 5 votos a 4, a favor da suspensão do atleta. Agora, o jogador vai recorrer á Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Contudo, o Flamengo publicou uma nota oficial, relatando que se surpreendeu com a suspensão do atleta, e reforçou que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Punição de Gabigol

A punição de Gabriel Barbosa poderia chegar até quatro anos. Porém, a decisão foi por dois anos. Gabigol vai cumprir punição até abril de 2025. Por conta do regulamento antidopagem, a pena do jogador começa a valer a partir da data de quando foi feita a coleta de exames. Ou seja, no dia 8 de abril de 2023.