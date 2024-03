Governador visita Apiacá e promete apoio após forte temporal

O governador Renato Casagrande (PSB), esteve na tarde deste domingo em Apiacá, no extremo sul do Estado. O município foi um dos mais atingidos pelas fortes chuvas que assolaram a região entre a noite de sexta-feira (22) e madrugada de sábado (23).

Ao lado do prefeito da cidade, Fabrício do Posto (PP), Renato caminhou pelas principais ruas e prometeu total apoio na reconstrução do município.

“Apiacá ficou isolada por causa das rodovias que foram danificas. Estamos com problemas com telefonia, água e comunicação na cidade. Já estamos presentes aqui com nossa equipe. Vamos ter cartão reconstrução, maquinário, financiamento para os comerciantes. O governo irá dar o apoio necessário ao município de Apiacá”, afirmou Casagrande.

Emocionado, o prefeito Fabrício mencionou que está sendo muito triste ver a cidade completamente devastada.

“Para nós que somos gestores é muito triste, é um sentimento de impotência. Ver essas pessoas, principalmente as mais humildes que perderam tudo o que tinham e construíram durante uma vida. Nos estamos com o coração apertado. Contamos com o apoio do governo do Estado”, disse o prefeito.

Segundo informações repassadas pela Defesa Civil do município, a cidade permanece sem sinal de telefone celular, o abastecimento de água continua comprometido e falta água potável. Já foram contabilizadas 1.300 pessoas desalojadas, 450 pessoas desabrigadas e 2 mortes.

Situação de emergência

Diante dos estragos causados pelo forte temporal no município, ocasionado um alto índice pluviométrico de, aproximadamente, 300 milímetros em 24 horas, causando alagamentos em casas, comércios, prédios públicos e também afetando a zona rural, a prefeitura decretou estado de Calamidade Pública no município. O decreto tem validade de 12 meses.