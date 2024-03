Alegre suspende aulas temporariamente devido às fortes chuvas

A Prefeitura de Alegre, comunicou por meio da Secretaria Executiva de Educação, na tarde deste domingo (24), a suspensão das aulas a partir desta segunda-feira (25), nas escolas afetadas pelas fortes chuvas no município.

As unidades que tiveram as aulas suspensas foram: CEMEI Carmem Pinto Nogueira da Gama (Vila do Sul), EMEIF Domingos Bravo Reinoso (Vila do Sul), CEMEI Vanor do Nascimento (Rive), EMFA George Abreu Rangel (Zona Rural) e unidade EMUEF Guido Mauri (Zona Rural).

A suspensão é devido às fortes chuvas que atingiram o município na última noite de sexta-feira (22) e madrugada de sábado (23). As aulas serão retomadas assim que cada um dos casos de recuperação das unidades for resolvido.

Segundo a nota da prefeitura, a medida foi adotada para garantir a segurança e o bem-estar de alunos e profissionais da educação. As demais unidades escolares continuarão operando normalmente.