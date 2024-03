Mulher que guardava drogas para traficantes é presa em Itapemirim

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar, na tarde desta segunda-feira (18), com uma grande quantidade de drogas em Itapemirim.

A prisão foi realizada pela Força Tática da PM, com apoio da Polícia Civil, em desdobramento de uma operação que ocorreu na semana passada em Campo Acima. Na ocasião, integrantes de uma quadrilha que comanda o tráfico de drogas na região foram presos.

Segundo informações da PM, na casa da mulher foram apreendidos 35 tabletes de maconha, 6 tabletes de haxixe e uma porção de maconha. Além disso, a polícia também apreendeu R$200,00 em espécie e diversas anotações sobre o movimento do tráfico.

O comandante da 9ª Cia Independente, Major Nério, afirmou que esta foi a maior apreensão deste ano, e uma das maiores da história da companhia.

Ao ser questionada sobre a grande quantidade de drogas em sua casa, a mulher afirmou aos policiais que guardava os entorpecentes para os traficantes. Ela e todo material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Itapemirim.

