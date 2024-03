Homem é agredido e ameaçado por assaltante em Cachoeiro

Um homem de 37 anos foi agredido e ameaçado de morte por um morador em situação de rua, na noite da última quinta-feira (29), na Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima relatou que estava na Praça Jerônimo Monteiro, quando foi abordado por um homem em situação de rua teria pego seu celular e o agredido com um “mata leão”. Em seguida, descreveu as características e disse que o agressor estava em frente aos Correios.

Diante dos relatos, a guarda encontrou o suspeito no local informado e com uma sacola na mão. A vítima reconheceu o agressor. Os guardas pediram para que o homem se aproximasse da viatura. Ele soltou a sacola no chão e obedeceu a ordem.

Questionado sobre o que havia acontecido, o abordado com muito nervosismo relatou que havia se desentendido com a vítima. Disse que o homem havia jogado sua bolsa no rio após a discussão e que não sabia de nenhum celular.

Após revista, os guardas encontraram a sacola em uma árvore próximo a ele, e dentro da sacola estava o celular da vítima. Além disso, todo instante o abordado fazia ameaças a vítima, dizendo: “Assim que eu sair dessa situação, vou responder por assassinato”.

Portanto, o agressor foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro