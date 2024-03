Homem é agredido enquanto dormia após ter casa invadida em Muqui

Um senhor, de 65 anos, foi agredido enquanto dormia após ter a casa invadida por um criminoso na madrugada da última sexta-feira (1º), no bairro São Pedro, em Muqui.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os policiais foram acionados por volta das 4h42 para atender uma ocorrência de invasão de residência na Rua Fortunato Fraga.

Ao chegarem no local, a vítima relatou aos militares que enquanto dormia pela madrugada, um suspeito teria invadido sua residência. Segundo ele, o criminoso não levou nada, mas realizou agressões contra ele com chutes e socos, resultando em ferimentos na boca.

Diante disso, a PM realizou patrulhamento na região, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. Não há informações se a vítima recebeu atendimento médico.

