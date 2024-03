Assaltante se passa por cliente e rouba comerciante em Mimoso

Um comerciante, de 71 anos, foi rendido por um assaltante dentro do estabelecimento comercial na madrugada desta sexta-feira (1), no centro de Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava dentro do bar arrumando as prateleiras, quando, por volta das 4h30, chegou um homem se passando por cliente, solicitando uma garrafa de bebida alcóolica. O comerciante entregou a garrafa, momento que o “cliente” sacou uma arma e anunciou o assalto, exigindo o dinheiro do caixa.

A vítima disse que não tinha dinheiro disponível. Diante disso, o assaltante segurou a vítima pelo braço para retirá-lo de seu caminho e pegou aproximadamente R$ 70,00 em cédulas e R$ 6,00 em moedas que estavam no caixa.

A vítima precisou de atendimento médico, pois segundo ela, ficou com lesões no braço por ter complicações dermatológicas.

A PM realizou buscas no local, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.