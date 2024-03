Homem é detido após briga de rua por causa de política em Castelo

Um homem de 48 anos e outro de 57 anos, foram encaminhados para a delegacia após brigarem por causa de política, em Castelo, na manhã da última quarta-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, os dois homens compareceram na sede da 3ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar alegando que estavam conversando sobre política em um estabelecimento comercial quando o de 48 anos, começou a proferir falas racistas contra o de 57 anos.

Além disso, a vítima, de 57 anos, também disse que o suspeito o agrediu com socos na cabeça. Diante disso, a vítima demonstrou interesse em representar contra o homem de 48 anos.

Portanto, a equipe da PM encaminhou ambos para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o suspeito, de 48 anos, assinou um termo circunstanciado (TC) por vias de fato, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. O caso seguirá sob investigação.

