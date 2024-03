Polícia Civil prende suspeito e apreende adolescente em Guaçuí

A Delegacia de Guaçuí, realizou uma operação policial, nessa quarta-feira (20), com o objetivo de apurar uma denúncia sobre um suspeito que estaria realizando disparos de arma de fogo na região do bairro São Miguel. Durante a ação, um adolescente de 15 anos foi apreendido e um homem de 20 anos foi preso.

Após receber a denúncia, a equipe policial coordenada pelo delegado Robson Vieira Lima, titular da Delegacia de Guaçuí, se deslocou até o local informado.

No local, a equipe avistou um adolescente de 15 anos na companhia de um suspeito de 20 anos. Ao perceberem a presença policial, o indivíduo de 20 anos empreendeu fuga, sendo perseguido pelos policiais. Ele chegou a dispensar um revólver calibre 38 no chão.

Já o adolescente foi apreendido na residência dele, próximo ao local em que estava realizando os disparos. No imóvel, foram apreendidas, cinco buchas de maconha, seis pedras de crack, além de duas balanças de precisão. O menor de idade já tinha sido apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Em seguida, a equipe foi informada que o suspeito que havia fugido, estaria escondido em uma residência, na região conhecida como Beco dos Aflitos. Os policiais se deslocaram até o local, onde encontraram a porta da casa aberta e o suspeito escondido no terraço. O investigado de 20 anos foi preso no local. A arma dispensada pelo suspeito também foi apreendida.

O detido já tinha passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

O adolescente foi encaminhado ao Iases Sul. Já o outro conduzido foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

