Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo em Guaçuí

A Polícia Militar Ambiental deteve um homem por porte ilegal de arma de fogo na noite do último domingo (10), em Guaçuí.

Segundo a PMA, populares contaram aos policiais ambientais que um homem teria tentado assaltar pedestres no bairro Bela Vista.

Diante das informações, a equipe procedeu com patrulhamento, onde abordaram o suspeito com as característica passada. Com ele, foi flagrado o porte ilegal de uma arma de fogo.

Após todas as buscas e averiguações no local da apreensão, a Polícia Ambiental de Guaçuí conduziu o suspeito até a Delegacia de Polícia Judiciária de Alegre, onde responderá pelos ilícitos praticados.

A Polícia Ambiental de Guaçuí informou que denúncias devem ser realizadas através do Disque Denúncia 181.

Qual o papel da Polícia Militar Ambiental?

Em 21 de dezembro de 1987, por meio da Lei Estadual nº 4.014, foi criada a Companhia de Polícia Florestal, primeira Unidade Especializada na instituição em policiamento ambiental, com a missão específica de policiar os remanescentes florestais e os mananciais do Espírito Santo, além do policiamento fluvial e lacustre.

No entanto, os Policiais Militares Ambientais desempenham um papel fundamental como guardiões da natureza, atuando incansavelmente na proteção de nossas florestas, rios e fauna. Sua missão envolve o combate a ações ilegais que ameaçam o equilíbrio ecológico e a beleza natural que tanto apreciamos.

Além disso, é essencial destacar a dedicação e o compromisso desses heróis ambientais, cujo trabalho contribui diretamente para a conservação de nossos preciosos recursos naturais. Contudo, ao reconhecermos seu esforço, fortalecemos a conscientização sobre a importância da preservação ambiental.

Portanto, unamos nossos esforços em prol de um mundo mais sustentável e harmonioso com a natureza. Vamos celebrar e apoiar os Policiais Militares Ambientais, pois juntos podemos construir um futuro melhor para nosso planeta.