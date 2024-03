Acidente de moto deixa uma mulher ferida em Cachoeiro

No fim deste domingo (10) aconteceu um acidente de moto em uma das avenidas mais movimentadas de Cachoeiro de Itapemirim. Populares registraram o veículo danificado e também a vítima sendo carregada por uma equipe do SAMU. A colisão teria sido da moto com um carro e a Avenida Aristides Campos ainda estaria interditada por conta do ocorrido.

Entramos em contato com a Polícia Militar para saber se a mesma foi acionada, contudo, não obtivemos retorno.

Mais informações nos próximos instantes.

