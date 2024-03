Polícia investiga morte de homem que seguia em estrada de Ibitirama

A Polícia Civil está investigando a morte em Ibitirama, de um homem de 54 anos, em uma estrada de Córrego Figueira, na última sexta-feira (15).

A Polícia Militar informou que esteve no local e encontraram uma motocicleta Honda NXR Bross, de cor preta, caída no meio da estrada.

A polícia viu que o condutor se encontrava inconsciente em cima da motocicleta. Além disso, uma técnica socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito, onde havia um sangramento próximo a região do queixo.

A perícia da PC esteve no local e constou que havia uma perfuração embaixo do queixo da vítima e um corte abaixo da orelha direita ocasionado por um golpe de facão.

Contudo, os policiais encontraram uma quantia em espécie de mais de R$ 500,00 e um cordão de prata entregaram para a irmã da vítima. A polícia liberou a motocicleta para a família da vítima, pois não havia restrição no veículo. O local não possui câmeras de vídeomonitoramento e não há indícios de autoria do crime.

Por meio de nota, a PC disse que realizaram os exames de necropsia e não constataram as lesões de arma de fogo, e sim causadas por pedaços do próprio capacete da vítima.

Portanto, encaminharam o corpo da vítima para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

