Feirante é preso por suspeita de abusar sexualmente da própria filha no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) prendeu, na última terça-feira (12), no município de Vila Velha, um feirante de 40 anos, suspeito de abusar sexualmente da própria filha e prática de estupro de vulnerável no ES.

De acordo com a PC, os policiais prenderam o suspeito em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, pela prática do crime de estupro de vulnerável. A polícia investigou ele por abusar sexualmente da filha biológica, dos 10 aos 13 anos de idade.

Portanto, a polícia conduziu o suspeito para à autoridade policial e, posteriormente, levaram o ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde permanece à disposição da Justiça.

Mais um caso de estupro de vulnerável contra criança foi registrado no ES

A Polícia Civil (PC), prendeu, na segunda-feira (11), um homem de 31 anos investigado pela prática de crime de estupro de vulnerável no ES.

A ação contou também com o apoio de policiais civis da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares. De acordo com as investigações, no ano de 2017, flagraram o suspeito em uma casa abandonada, completamente nu, expondo o órgão genital para uma criança.

O homem procurou a delegacia para registrar uma ocorrência. A polícia reconheceu e prendeu ele. Em seguida, a Polícia Civil o encaminhou para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, local onde ficam os presos que cometem crimes sexuais. Segundo a PC, a polícia prendeu 16 estupradores no ano de 2024, na região de Linhares.