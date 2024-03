Homem é encontrado morto na areia da praia em Piúma

Um homem foi encontrado morto na areia da Orla da Praia de Portinho, em Piúma, litoral Sul do Espírito Santo, na tarde da última segunda-feira (25).

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a guarnição foi acionada para verificar uma ocorrência de homicídio na Orla da Praia de Portinho, em Piúma.

No local, a equipe constatou que o homem estava sem vida. No entanto, a identificação da vítima e a causa da morte não foram divulgadas.

A PM informou ainda que a Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada. A PC foi procurada para mais informações, mas até o momento não obtivemos retorno.

