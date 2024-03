Carga de televisão avaliada em R$ 1 milhão é recuperada no ES

Policiais militares da 14ª Companhia Independente recuperaram 605 televisões de 32 polegadas e 67 aparelhos de 55 polegadas, na manhã da última segunda-feira (25), na região de Nova Almeida, no município da Serra. Na ação, ninguém foi detido.

Segundo a PM, durante deslocamento para a região de Nova Almeida, os militares receberam a informação, via rádio, que um caminhão teria sido roubado durante a madrugada de uma empresa no bairro Civit, também na Serra, e passado no cerco inteligente sentido a Nova Almeida com uma carga de televisores avaliada em aproximadamente um milhão de reais.

Diante das informações, a equipe realizou o patrulhamento em um local conhecido como contorno de Jacaraípe x Nova Almeida. Durante as buscas, os policiais foram acionados por um homem que se identificou como responsável pelo setor de rastreamento de uma empresa. Ele indicou aos militares a possível localização da carga. Os policiais foram ao local indicado e encontraram os televisores em meio a plantação de eucalipto, onde também estava um carro.

Aos policiais, o homem contou que ao se aproximar do veículo, encontrou duas pessoas no interior do automóvel. Estes, ao perceber a aproximação do homem, fugiram em meio a plantação de eucalipto.

No interior do carro foram encontrados dois celulares. As placas do veículo, um Fiat Uno Branco, eram referentes a um Gol prata. O automóvel foi guinchado.

A empresa proprietária da carga enviou um caminhão para realizar o carregamento e transporte de toda a carga, 605 televisores 32 polegadas e 67 aparelhos de 55 polegadas, para a 3ª Delegacia Regional. O caminhão roubado, que passou no cerco eletrônico, não foi localizado e ninguém foi detido.