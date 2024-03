Homem é morto após tentar ferir PMs com canivete em Alfredo Chaves

Um homem foi morto a tiros após tentar ferir com canivete policiais militares na tarde do último domingo (3), no bairro cachoeirinha, em Alfredo Chaves.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava sentada em frente a unidade policial, momento em que percebeu a proximidade dos policiais, avançou na direção dos militares segurando um canivete. Um dos policiais, que estava no interior de uma viatura, conseguiu pegar o gás de pimenta e jogou um jato na direção da vítima, que não obedeceu às ordens da equipe para que soltasse o canivete.

Visivelmente alterado, o suspeito começou a se afastar com o objeto em mãos. Nesse momento, os militares começaram a acompanhá-lo a pé pelas ruas da cidade, por aproximadamente 450 metros, temendo que ele pudesse fazer algo contra alguém.

No entanto, os policiais tentaram convencer o homem a largar o canivete, que estava desferindo golpes no ar. Em certo momento, ele virou em direção à equipe, ainda desferindo vários golpes, em tom de ameaça. Um novo jato de gás de pimenta precisou ser espargido contra o suspeito para que ele parasse, sem sucesso.

O homem correu em direção a equipe, que precisou realizar disparos de arma de fogo. Ele foi atingido e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no Pronto Atendimento (PA) do município.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves e detalhes da investigação não serão divulgados no momento.