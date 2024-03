Guarda Municipal apreende moto com placa adulterada em Cachoeiro

A Guarda Municipal de Cachoeiro recuperou, na madrugada desta segunda-feira (4), uma moto com placa adulterada, no bairro Village da Luz.

Durante patrulhamento na Escola Municipal “José Antônio Colombini”, os agentes encontraram uma motocicleta de cor preta e, durante a abordagem, constataram que a placa estava adulterada.

Na consulta no sistema, via Ciodes Sul, foi informado que o veículo é do município da Serra e não deveria estar circulando. Os agentes de trânsito foram acionados para medidas administrativas e, consequentemente, remoção da moto. O condutor foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro.

Ronda Escolar

Em Cachoeiro, a Guarda Civil Municipal (GCM) realiza a Ronda de Prevenção Escolar (Rope) nas unidades da rede municipal de ensino, visando garantir mais segurança e tranquilidade à comunidade escolar. Durante as ações, agentes visitam as escolas nos horários de entrada e saída dos alunos, e, também, realizam reuniões com gestores e equipes pedagógicas das unidades para apresentar as ações da Rope.

Além disso, os profissionais levam atividades como palestras e interações lúdicas com os alunos de todas as etapas de ensino, com foco em temas como respeito e disciplina, conforme a demanda de cada escola.

