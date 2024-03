Homem é preso suspeito de atirar contra residência em Cachoeiro

A Polícia Militar prendeu um homem, de 24 anos, suspeito de atirar contra uma residência no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última terça-feira (19).

Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que o suspeito chegou no local com um revólver e efetuou disparos contra uma casa.

Diante das informações, os militares localizaram e foram à casa do suspeito. Ao notar a presença dos policiais, o homem arremessou um revólver calibre .38 para o lado. Os policiais entaram no imóvel e deram voz de prisão ao suspeito.

Além disso, os militares fizeram buscas e encontraram uma bucha de maconha no interior da residência. A equipe apreendeu a droga e a arma.

Portanto, os PMs conduziram o suspeito para à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com o material apreendido.

