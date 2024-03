Homem é morto a pauladas no meio da rua em Cachoeiro

Um homem identificado como Thiago Bolzan de Almeida, de 36 anos, foi morto a pauladas no meio da rua, na noite da última terça-feira (19), no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio na Rua Marina Catarina Correa.

Quando os militares chegaram no local, avistaram um homem estaria caído, com a cabeça sangrando, após ser ferido por um pedaço de madeira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), constatou o óbito no local.

A Perícia da Polícia Civil esteve no local e confirmou que a vitima, de pele morena, sem camisa, estaria com ferimentos contundentes na cabeça e com maxilar quebrado, possivelmente provocado por um pedaço de madeira que estava com uma marca de sangue, que se encontrava próximo ao corpo.

Posteriormente, compareceu ao local um homem se identificando como primo da vítima, dizendo que ele se encontrava em situação de rua. Populares relataram que não ouviram gritos de socorro e não souberam informar as características dos suspeitos.

Portanto, os peritos encaminharam o corpo da vitima para o Serviço Médico Legal (SML) para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, a polícia não prendeu nenhum suspeito não vão divulgar detalhes da investigação no momento.