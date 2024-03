Homem é socorrido após ser baleado em Atílio Vivácqua

Um homem foi socorrido para o hospital após ser baleado na manhã desta terça-feira (5), no centro de Atílio Vivácqua.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados para irem ao Hospital Doutora Andrea Canzian Lopes, onde havia dado entrada um homem baleado.

Leia também: Polícia procura autor de disparos em bar em Divino de São Lourenço

No entanto, a equipe foi ao hospital, porém, não foi possível realizar contato com a vítima devido ao seu estado de saúde. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que está sendo tratado como tentativa de homicídio e será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) do município. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.