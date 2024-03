Polícia procura autor de disparos em bar em Divino de São Lourenço

A Polícia Civil iniciou uma investigação para encontrar o suspeito de atirar contra clientes em um bar localizado no centro de Divino de São Lourenço. De acordo com a Polícia Militar, o atentado aconteceu na tarde do último domingo (3).

Relatos de testemunhas à PM indicaram que um suspeito conhecido chegou no local em carro modelo Volkswagen/Gol, de cor preto, e efetuou disparos de arma de fogo contra um homem. Após os disparos, o suspeito fugiu no veículo em destino ignorado.

No entanto, uma adolescente de 13 anos foi atingida por bala perdida em cada perna e encaminhada para um hospital do município. Um homem, de 28 anos, foi atingido na região lombar e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital de Guaçuí. Segundo a equipe médica, ambos pacientes não correm risco de vida.

Em resposta, a Polícia Civil informou que o fato segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Além disso, destacou ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181.

Aliás, o Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.