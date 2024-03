Homens em fuga são presos com mais de R$ 10 mil após assalto em Cachoeiro

Dois homens, de 20 e 27 anos, foram presos pela Polícia Militar, após tentarem fugir em uma motocicleta na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro, na última quinta-feira (21). Segundo a PM, momentos antes, os suspeitos efetuaram um assalto à mão armada no bairro Paraíso, no mesmo município.

A PM informou que a equipe de moto patrulha visualizou os suspeitos em uma moto de cor vermelha e sem placa, no bairro Gilberto Machado. Ao visualizarem os policiais, os suspeitos aumentaram a velocidade do veículo para fugir dos militares.

Desconfiados, os militares deram ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos, porém, os suspeitos não obedeceram e fugiram pela Avenida Aristides Campos, realizando manobras proibidas.

Leia também: Adolescente é apreendido com mais de mil pinos de cocaína em Cachoeiro

Na fuga, os policiais viram o garupa, de 20 anos, jogando uma mochila de cor preta na via. Continuando em alta velocidade, os suspeitos acessaram a Avenida Jones dos Santos Neves, onde bateram em um veículo.

Neste momento, o condutor deitou no chão e os policias deteram ele, sendo identificado como R. S. M., de 27 anos e o garupa fugiu para uma rua lateral da via. No entanto, a equipe da PM pediu reforço e realizaram buscas no entorno, onde encontraram o suspeito L. M. S. R., de 20 anos.

Contudo, dentro da mochila dispensada anteriormente, os policiais encontraram uma submetralhadora caseira calibre .380, carregada e municiada, e um envelope de papel contendo R$ 10.890,00.

Portanto, a PM deu voz de prisão e conduziu os suspeitos de 20 e 27 anos para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. Os policiais consultaram a moto e a removeram para o pátio credenciado do Detran|ES do município.