Homens são presos em Apiacá por tráfico de Drogas

Um velho conhecido da polícia Militar de Apiacá voltou a ser detido na noite dessa sexta-feira (15) por homens da 15ª CIA da Polícia Militar.

Segundo relatos do Boletim de Ocorrência, os militares realizavam patrulhamento pelas vias da cidade quando, por volta das 23 horas, avistaram dois suspeitos já conhecidos pela prática do tráfico de drogas no município.

Após monitoramento dos suspeitos, a PM conseguiu deter os dois acusados com quatro pinos grandes de cocaína, R$ 150,00 reais em dinheiro e dois anéis. Ambos presos e entregues à autoridade policial.

A PM informou que um dos detidos já havia sido preso no último dia 8 de março pelo mesmo crime, tráfico de entorpecentes.

Após a prisão dos suspeitos, moradores da região informaram aos PMs que os suspeitos estavam realizando tráfico de drogas e andando armados pelas ruas da cidade. Segundo informações, os acusados pertencem a uma facção que comanda o tráfico em Apiacá, conhecida como “Terceiro Comando Puro” (TCP).