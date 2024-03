Onda de calor intenso: confira dicas para economizar na conta de energia

Com a nova onda de calor intenso, vale algumas dicas preciosas para economizar na conta de energia, não é mesmo? Nos últimos dias do verão, que termina em 20 de março, o Espírito Santo pode enfrentar temperaturas ainda mais altas. Isso devido a uma massa de ar quente formada na Argentina e no Paraguai, que está se deslocando para o Brasil.

Esse fenômeno, conhecido como ‘bolha de calor’, provoca um calor intenso e prolongado, elevando as temperaturas em até 10 graus acima da média nacional para este mês. E isso pode refletir em um aumento na conta de luz.

Nessas condições climáticas, os aparelhos de refrigeração consomem mais energia, mesmo sem uma mudança nos hábitos. Por isso, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, reforça a importância de adotar medidas para manter o uso eficiente da energia.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste sábado (16) e domingo (17), a capital do Espírito Santo, Vitória, pode atingir uma temperatura máxima de 37ºC. No Sul do Estado, em Cachoeiro de Itapemirim, a máxima prevista é de 36ºC, enquanto na região Norte, o termômetro em Linhares pode marcar até 35ºC.

Onda de calor intenso

Em períodos de temperaturas acima da média, a demanda por eletricidade para climatização e refrigeração também se intensifica; aparelhos como geladeira, freezer e ar-condicionado exigem mais para rejeitar o calor do ambiente e atingir a temperatura interna programada.

“Entre outros fatores, isso acontece porque os aparelhos de refrigeração precisam consumir mais energia para manter o mesmo desempenho comparado com épocas de temperaturas mais amenas. Por exemplo, em condições de temperatura ambiente mais elevada, o consumo de energia pode ser de até a 20% para cada 5°C a 10°C acima da temperatura ambiente padrão para a qual o refrigerador foi projetado”, explica o gestor da EDP, Adilson Herzog.

Segundo estudos, esse percentual de aumento de consumo pode ser ainda maior quando o equipamento é utilizado diariamente (com a abertura de portas), devido a troca de calor com o ambiente externo. Além disso, o aumento do consumo de energia pode variar ainda com base nas condições e características do refrigerador.

Recorde de calor

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), o ano de 2023 foi considerado o mais quente em 174 anos de medições meteorológicas.

No mesmo ano, em novembro, a EDP registrou um aumento significativo no consumo de energia em sua área de concessão. De acordo com o levantamento da Concessionária, na ocasião, o aumento foi de 22,5% em comparação ao mesmo período do ano de 2022.

Nesse contexto, o uso responsável de energia elétrica torna-se fundamental. Medidas simples, como ajustar o termostato para uma temperatura confortável, manter portas e janelas fechadas enquanto o ar-condicionado está ligado, e desligar dispositivos eletrônicos quando não estão em uso, podem fazer uma grande diferença.

Confira mais dicas para minimizar o impacto no orçamento:

Evite deixar aparelhos em stand-by e desligue-os quando não estiverem em uso.

Opte por utilizar máquinas de lavar em sua capacidade máxima. O mesmo vale para o ferro de passar roupa. O ideal é reunir um volume de peças e passar todas de uma vez.

A geladeira corresponde em média a 30% do consumo total de uma casa. Antes de abrir a geladeira pense no que precisa, ou seja, diminua o tempo em que a porta ficará aberta.

A geladeira deve ficar longe de locais quentes, como o fogão ou locais que pegam sol. Ajustar a temperatura interna também pode ajudar a economizar.

Não seque roupas atrás da geladeira e não guarde alimentos muito quentes. Faça sempre o degelo do aparelho, caso o modelo não seja frost free.

Com relação ao televisor é importante não deixar o aparelho ligado sem ninguém assistindo, assim como outros eletroeletrônicos que devem ser retirados da tomada;

Com o calor, hábitos do inverno devem ser deixados de lado. O chuveiro deve estar na posição “verão” ou, preferencialmente, desligado.

O uso diário de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado é necessário, mas em dias com temperaturas amenas prefira ligar o ventilador.

Fique atento a onda de calor intenso!

O aparelho de ar-condicionado consome mais energia. Se for usá-lo, coloque-o na temperatura 23 graus ou maior e programe para que desligue automaticamente;

Mantenha cortinas e persianas abertas durante o dia para aproveitar a luz solar e reduzir a necessidade de iluminação artificial.

Sempre que deixar um ambiente, desligue a luz.

Opte por equipamentos mais eficientes em termos energéticos, como lâmpadas LED e aparelhos classificados com alta eficiência energética, pode ajudar a reduzir o consumo e os custos.

Assegure-se de que os aparelhos e sistemas de climatização estejam em bom estado de funcionamento, realizando manutenções preventivas regularmente.

Ao adquirir um produto, o ideal é que o consumidor esteja atento às classificações que constam no selo Procel, que varia de A (mais eficiente) a G (menos eficiente). Opte sempre pelo aparelho de consumo A.