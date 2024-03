Hospital Público de Ibatiba realiza as primeiras cirurgias oftalmológicas

Na manhã da última sexta-feira (8), gestores do município de Ibatiba e do Estado acompanharam o início das primeiras cirurgias oftalmológicas no Hospital Público do município.

As cirurgias foram agendadas conforme a necessidade dos pacientes que foram atendidos, diretamente, no Hospital e receberam o encaminhamento médico. Ao todo, quase 20 cirurgias foram realizadas na Unidade, entre elas de catarata e de pterígio, totalmente gratuitas para os pacientes.

Crédito: PMI

Leia Também: 70% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres em Irupi

Para o prefeito de Ibatiba e presidente da Amunes, Luciano Pingo, o fato foi um marco nos 42 anos de emancipação política da Terra dos Tropeiros.

“Um marco nestes 42 anos de emancipação política da Terra dos Tropeiros. Um investimento que reúne diversas parcerias para garantir mais atendimentos nesta Unidade Hospitalar tão importante para o nosso município”, declarou Luciano Pingo.

No primeiro dia de cirurgias, um médico anestesista, um instrumentador e o médico-cirurgião oftalmologista integraram a equipe responsável pelos procedimentos cirúrgicos.

Além do Prefeito Luciano Pingo, estiveram presentes a vice-prefeita Dra. Criziane Moreno, o Superintendente de Saúde da Regional Metropolitana, Heber de Souza Lauar, o Presidente da Câmara de Ibatiba Fernando Vieira, e os vereadores Elias Candido, Leonardo David de Carvalho, Jorcy Miranda e João Pedro Carvalho Rocha. Também estiveram acompanhando e abençoando a cerimônia o Padre Fábio Eduardo de Lima Santos e o Pastor Wellington Avelino dos Santos.

Crédito: PMI