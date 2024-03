I Feira Agro + Floresta Capixaba será realizada em Alegre

O município de Alegre, no Sul do Estado, irá receber no dia 23 de março a “I Feira Agro + Floresta Capixaba: Semeando Inovação e Sustentabilidade”.

O evento é promovido pela MV Gestão Integrada e conta com o apoio da prefeitura de Alegre, governo do Estado por meio da Secretaria de Agricultura Abastecimento, Aquicultura e Pesca e Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e diversos outros parceiros.

A feira visa capacitar os produtores rurais, fortalecer e apoiar os elos da cadeia da restauração florestal, demonstrando o potencial socioeconômico da agrofloresta, criando ambientes propícios para a difusão de tecnologias aplicadas ao agroflorestal e para a geração de negócios sustentáveis, bem como fortalecer parcerias.

Serviço

*Dia: sábado, dia 23 de março

*Local: Ginásio Poliesportivo de Alegre

*Horário: 8:00 às 17:00 horas