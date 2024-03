Ibatiba: campanha de Vacinação contra a dengue avança no município

A Prefeitura de Ibatiba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulga os números da campanha de vacinação contra a dengue para o público-alvo, faixa etária de 10 a 14 anos. Até esta terça-feira (12), 256 doses foram aplicadas no município.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a faixa etária de 11 anos foi a que mais vacinaram, com 145 doses aplicadas. As idades entre 12 a 14 anos foram as faixas que menos vacinaram até o momento.

A vacinação segue sendo realizada na Sala de Vacinas do município, agora em novo endereço no Núcleo Estratégico da Saúde da Família (NESF) – Adiláo Almeida de Lima.

O Ministério da Saúde definiu para 2024 o público-alvo da vacina contra a dengue de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A priorização deste grupo ocorre em virtude de ser a faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue no País, depois de pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi liberada pela Anvisa, e também pelo número limitado de doses ainda disponíveis.

Centro de Atendimento contra a Dengue

O Centro de Atendimento contra a Dengue (CAD) está funcionando no Hospital Público Municipal da Terra dos Tropeiros. Local onde concentra atendimento clínico, consulta de enfermagem, consulta médica, hidratação oral e venosa e, quando necessário, observação e coleta de exames laboratoriais. O espaço funciona de segunda a domingo, das 7h às 16h.