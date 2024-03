Muniz Freire decreta emergência devido à Dengue

A prefeitura de Muniz Freire, no Sul do Estado, decretou estado de emergência em saúde pública em razão do cenário epidemiológico das arboviroses Dengue, Zika e Chikungunya.

Segundo nota da prefeitura, publicada no final da tarde dessa terça-feira (12), a secretaria de Saúde do município, levou em consideração a elevação contínua do número de notificações e a crescente demanda por atendimento de pessoas com sinais e sintomas da dengue e outras arboviroses no município, em especial no Pronto Atendimento da Santa Casa do município.

Vale ressaltar que a dengue é uma doença grave e pode levar a óbito, se não forem adotadas medidas adequadas para o caso.