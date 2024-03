Ifes oferece cursos técnicos gratuitos em Cachoeiro; confira

O Ifes de Cachoeiro de Itapemirim convida todos a participar de um de seus cursos técnicos gratuitos, o campus convida a comparecer na palestra de orientações sobre os cursos, na qual, além de apresentarem os cursos aos participantes, eles terão a oportunidade de se inscrever no Edital 06/2024 – Chamada Pública, na hora, para o curso que desejarem.

Contudo, as inscrições serão feitas no evento, e não haverá inscrição online. Assim, os interessados deverão portar Carteira de Identidade ou outro documento oficial, com foto. Caso não tenha, deverá apresentar Certidão de Nascimento ou Casamento.

Aliás, na palestra, os interessados terão a oportunidade de tirar todas as dúvidas antes de fazer sua inscrição.

Serviço:

Palestra de orientações sobre os cursos técnicos e Chamada Pública (Edital 06/2024)

Data: 4 de março (segunda-feira)

Horário: 19h30

Local: Escola no CEEMTI LICEU MUNIZ FREIRE (Rua Moreira, nº 171, Bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim – ES)

Quais as opções de cursos técnicos gratuitos?

Eletromecânica (21 vagas)

Informática (5 vagas)

Mineração (5 vagas)

Período: noturno

Duração: 2 anos

Pré-requisito: Os candidatos devem estar cursando o 2º ou 3° ano do ensino médio (sem dependências) ou já tê-lo concluído.

Acesse nosso site para ler a Chamada Pública na integra e saber mais detalhes: cachoeiro.ifes.edu.br