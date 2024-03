Incêndio de grande proporção atinge residência em Cachoeiro

Uma casa pegou fogo na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Motoristas que passavam pelo trevo da Ilha da Luz registraram o momento em que nuvens de fumaça preta saindo pelas janelas do imóvel.

Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que está a caminho do local. Os bombeiros não informaram se houve feridos. A causa do incêndio é desconhecida.

Motorista foge após se envolver em acidente com moto em Cachoeiro

Uma motociclista ficou ferida em um acidente na Avenida Aristides Campos, no bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última terça-feira (12).

A PM informou que o motorista do carro de passeio fugiu do local após o acidente. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. A polícia não foi informou o estado de saúde da vítima.

No entanto, a Polícia foi informada pela vítima, que seguia de moto na avenida, quando o motorista de um carro, que seguia no mesmo sentido, fez uma conversão proibida, retornando no sentido contrário.

Contudo, a Polícia Civil informou que nos acidentes em que não há vítimas fatais e nenhum detido em flagrante, mas ocorre lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em iniciar uma ação penal.

Além disso, a Polícia Civil orienta ainda que a vítima a dirigir-se à delegacia para registrar uma representação contra o autor, como uma das provas.