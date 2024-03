“Somos o quinto maior produtor de peixes do Brasil”, afirma Emanuel

Ocorre no mês de março, entre os dias 14 e 15, em Muniz Freire, no sul do Estado, a Feira Inova Capixaba – Agricultura In Foco, que neste ano recebe o “Fórum de Piscicultura”.

O Engenheiro Agrônomo Emanuel Ramos Viguetti – Líder do programa de Aquicultura e Pesca (UGT 8 / Litoral Sul) – EPAGRI/SC, irá abordar no primeiro dia de palestra o tema: A EPAGRI e a Piscicultura em Santa Catarina; Profissionalização e Viabilidade Econômica.

Leia Também: Agricultura in foco: feira apresenta inovação para piscicultura no Sul do ES

Emanuel estará abordando a experiência de produção de peixe na região litorânea de Santa Catarina, no sul do País.

“Nestes últimos anos tivemos muitos cursos de capacitações dos piscicultores e acompanhamento técnico. Levantamento de muitos dados e informações, auxiliando os produtores nas tomadas de decisões. Além disso, a gente percebe nesta linha do tempo, nestes últimos anos, o nível de profissionalização dos Piscicultores e isso pode ser verificado pelos dados de produtividade que nos temos na nossa região”, menciona o Engenheiro.

Além disso, Emanuel frisa a importância da realização do Fórum de Piscicultura que ocorre no Espírito Santo.

“Hoje, somos o quinto maior produtor de peixes do Brasil. Em produção de tilápias estamos no ranking do quarto maior produtor do Brasil. E nossa região Sul, de onde estou levando a experiência para o Inova Capixaba, tem um destaque muito grande para a produtividade. Produzimos muitos peixes aqui por área. Vejo esse Fórum de Piscicultura que ocorre no Espírito Santo, como uma grande ferramenta extraordinária para o desenvolvimento da atividade na região. Além disso, a troca de informações e experiências ajuda aprender muito. Podemos aprender com o erro dos outros e assim desenvolver um grande trabalho”, frisa o Engenheiro.

Palestrantes renomados

O evento também conta com a palestra do Médico Veterinário Francisco das Chagas de Medeiros (FIESP/MT), da Zootecnista, Mestre em Zootecnia (UFV) e Agente de extensão em Desenvolvimento Rural – Incaper Lucimary Soromenho Ferri Nascimento; João Victor Nascimento Tardim, Engenheiro de Aquicultura (IFES/Alegre); Bruno de Lima Preto, Engenheiro Agrônomo (UNESP/Jaboticabal), mestre e doutor em Aquicultura (CAUNESP/Jaboticabal). Do mesmo modo, Manuel dos Santos Pires Braz Filho, Zootecnista especialista em Engenharia Sanitária, Especialista em Microbiologia Ambiental e Fábio Sussel, Zootecnista com mestrado em nutrição de peixes pela UNESP de Botucatu e doutorado. Bem como, Sussel também foi o idealizador e primeiro apresentador do programa AquaNegócios da Fish TV.

Realização e apoio

A Feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Piscicultura In Foco, que terá como tema o Fórum de Piscicultura, será realizada pela GFC Eventos e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), bem como o Sebrae, Ufes, Ifes Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.