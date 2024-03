Inscrições prorrogadas para 600 vagas de cursos técnicos gratuitos

O Senac Espírito Santo, em parceria com a Secretaria de Educação (SEDU), está disponibilizando 600 vagas em cursos técnicos gratuitos para estudantes da Rede Estadual de Ensino capixaba. As inscrições foram prorrogadas e encerram nesta terça-feira, 5 de março, às 23h59, pela internet.



O público-alvo da iniciativa são alunos da 1º ou 2º série do Ensino Médio Regular ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As vagas disponíveis estão distribuídas em qualificações nas áreas de Tecnologia, Administração, Logística, Recursos Humanos, Eventos e Turismo.



Confira a distribuição das 600 vagas por quantidade e os cursos técnicos gratuitos contemplados em cada Unidade do Senac:



Cachoeiro de Itapemirim

Técnico em Guia de Turismo (25 vagas)



Linhares

Técnico em Logística (90 vagas)

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas (60 vagas)

Técnico em Guia de Turismo (90 vagas)



Vitória

Técnico em Design de Interiores (25 vagas)

Técnico em Informática para Internet (25 vagas)

Técnico em Guia de Turismo (25 vagas)



Santa Teresa

Técnico em Administração (50 vagas)

Técnico em Eventos (25 vagas)

Técnico em Recursos Humanos (25 vagas)



Serra

Técnico em Recursos Humanos (60 vagas)



São Mateus

Técnico em Recursos Humanos (25 vagas)



Venda Nova do Imigrante

Técnico em Eventos (25 vagas)

Técnico em Guia de Turismo (25 vagas)

Técnico em Recursos Humanos (25 vagas)



Inscrições



As inscrições podem ser feitas via formulário on-line. Os inscritos passarão pelo processo de seleção da Secretaria de Educação (SEDU) que divulgará a lista de candidatos classificados.



Para mais informações sobre os cursos técnicos gratuitos, acesse o site: selecaoaluno.es.gov.br, escolha a opção “Sistema S” e confira os editais disponíveis em aberto, assim como o espaço reservado para efetuar a inscrição.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.