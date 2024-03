Itapemirim abre inscrições para agente de saúde e de combate a endemias

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado 01/2024 – da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Itapemirim. Segundo o edital, o objetivo é a contratação de agente comunitário de saúde e agente de endemias. Ao todo estão sendo oferecidas 90 vagas. Além disso, também terá formação de cadastro de reserva.

Os interessados em participar do processo seletivo devem se apressar, pois as inscrições terminam nesta sexta-feira, 22 de março.

A saber, as vagas estão distribuídas da seguinte maneira:

50 vagas para Agente Comunitário de Saúde

Ampla Concorrência: 47

Deficientes: 3

+ Cadastro de Reserva

40 vagas para Agente de Combate a Endemias

Ampla Concorrência: 38

Deficientes: 2

+ Cadastro de Reserva

Os candidatos convocados neste Processo Seletivo serão contratados por até 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por um único e igual período. Os salários são de R$ 2.824,00 + R$ 300,00 Gratificação de Função + Ticket (atualmente R$ 1.000,00), com carga horária de 40 horas semanais. É necessário ter mais de 18 anos e ter o ensino médio completo.

Acesse www.itapemirim.es.gov.br/processos-seletivos para ler o edital completo e realizar a sua inscrição.

