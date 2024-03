Jovem é assassinado dentro de condomínio em Cachoeiro

Um jovem, de 23 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça dentro de um condomínio de luxo localizado no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (22).

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para averiguar um homicídio ocorrido numa obra em um condomínio no bairro Paraíso.

Chegando no local, os militares encontraram a vítima de 23 anos caída no chão, alvejada na cabeça com um disparo de arma de fogo. Ainda, de acordo com a PM, o acusado, de 35 anos, fugiu com destino ignorado.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado aos familiares. A motivação do crime ainda é desconhecida e o suspeito não foi localizado.

Demandamos a Polícia Civil para mais informações e, até o momento, não obtivemos retorno.