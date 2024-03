Motociclista morre após cair de moto na BR-262, em Ibatiba

Um motociclista morreu após cair de moto no km 177,3 da BR-262, em Ibatiba, na noite da última quinta-feira (21).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista seguia na rodovia quando sofreu uma queda. Por conta do acidente, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda, segundo a PRF, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e constatou o óbito no local. A identidade da vítima não foi revelada.

Entramos em contato com a Polícia Civil para mais informações, mas até o momento não obtivemos retorno.