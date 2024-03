Jovem é detido após entregar arma para criança esconder em Brejetuba

A Polícia Militar deteve um jovem após ele entregar a arma para uma criança esconder na noite da última segunda-feira (11), na Vila Vargem Grande, em Brejetuba.

De acordo com a PM, a equipe recebeu informações de que havia chegado suspeitos desconhecidos e que estariam portando arma de fogo de forma ostensiva.

Segundo as informações, eles efetuaram um disparo no local, além de aliciar menores para fazer a venda de drogas e guardar uma arma de fogo.

Diante desta denúncia, os militares foram para um local estratégico e começaram a monitorar a residência. Lá, observaram um homem, de 17 anos, entrando em um pasto que fica ao lado da residência e esconder duas sacolas no meio do mato.

Contudo, o segundo homem, de 22 anos, ficou no terreiro com uma arma de fogo. Nisso, eles trancaram a residência assim que viram a Polícia Militar e ele entregou a arma para uma criança, 15 anos, que correu para esconde-la.

Imediatamente, os policiais abordaram os suspeitos e encontraram uma quantidade de substância análoga à crack e uma quantidade de cocaína. Os policiais localizaram a sacola e encontraram mais drogas, totalizando 18 pinos de cocaína e 14 pedras de crack.

O menor relatou a Polícia Militar que foi coagido a guardar a arma de fogo e as munições. Além disso, ele levou os militares até sua casa e mostrou onde estava escondida, tratando-se de um revólver cal.38 e 21 munições.

Portanto, os envolvidos e o material apreendido foram entregues no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Venda Nova do Imigrante.

A Polícia Militar (PM), recuperou uma moto com restrição de furto e roubo na manhã desta segunda-feira (11), no município de Atílio Vivácqua.

A PM informou que durante a realização da fiscalização de trânsito no município de Atílio Vivácqua, denominada como “Operação Kadron“, os militares abordaram um jovem, de 19 anos, que conduzia uma motocicleta Honda CG 150, de cor vermelha e que possuía descarga livre.

No entanto, os policiais realizaram verificações de praxe, e constataram que a moto encontrava-se com restrição de furto/roubo.

Contudo, ao ser questionado a respeito da origem da motocicleta, informou que adquiriu de seu pai, pagando uma quantia de R$ 2 mil reais. Segundo ele, no momento da compra, não conferiu os documentos do veículo.

Sendo assim, a Polícia Militar conduziu o jovem ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, os militares removeram a moto ao pátio credenciado pelo Detran|ES no município de Cachoeiro.

