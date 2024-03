Jovem é preso com mais de 200 pedras de crack em operação em Guaçuí

A Polícia Civil (PC), prendeu em flagrante um jovem de 21 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Guaçuí.

Segundo a PC, por meio de diligências, a equipe policial averiguou que o investigado morava no bairro Vale do Sol, em Guaçuí. Diante disso, a equipe chegou a se deslocar ao imóvel, onde lograram êxito em localizar e prender o alvo.

No entanto, os policiais apreenderam 25 gramas de pedras de crack, 252 pedras de crack, 39 buchas de maconha e uma balança de precisão.

De acordo com as investigações, o suspeito já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas, além de inúmeras denúncias no Disque-Denúncia 181, que relatavam que o tráfico de drogas ocorria na residência dele. O investigado também chegava a intimidar os moradores do bairro.

Portanto, os policiais civis autuaram o jovem em flagrante por tráfico de drogas e o encaminharam para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.